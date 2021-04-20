馬偕醫護管理專科學校生命關懷事業科，為了要讓學子對殯葬產業了解更透徹，特將AI、VR人工智能注入課程中，學生透過新科技了解到整個產業，真正遇到實際作業時，心態上也已調適很多。

馬偕醫護管理專科學校生命關懷事業科主任林龍溢表示，在訓練過程中，也利用人工智能培育，未來會朝向AI教育訓練，讓學生可以利用手機學習，專業禮儀師動作、語調，做一些智能上的學習。

林龍溢說，也會利用VR教學，去彌補學生沒有辦法去殯儀館接觸到遺體，讓他們可以身歷其境，像是殯儀館、太平間，學習禮儀師到底在做什麼樣的工作，而不是到業界才發現，實際工作與想像的很有差距。

新台灣生命經理安琪也談到，這幾年投入在殯葬產業有年輕化趨勢，但她還是想給進入這個產業年輕人建議與提醒，不是只想賺錢，而是反問自己能不能接受這個產業，一定要深思熟慮後再踏進來，不然也是匆匆來、匆匆走，思考層面包括之後的人際關係、家庭關係。她也提醒，投入在這個產業真的是相當忙碌，而且沒有固定的上下班時間，如此一來就得割捨很多個人時間。此外，從事大體淨身師一定要細心、耐心，觀察力也要細膩。

侍亡者如親 家屬沒有不動容的

畢業學長也在新台灣生命擔任大體淨身師的詹政彥，分享自己從事遺體美容及遺體修復的案例，面對一些特殊案件，要思考如何做才能讓亡者遺容安祥、家屬安心。他說，曾有一位很壯的亡者，生前有水腫，又經冰存過有水泡，皮膚變得非常薄，此時淨身一定要非常小心，甚至要很輕柔對待，才不會讓亡者再破皮受傷，尤其在做每一個環節時，都要告知家屬，通常親人看到淨身師用心，以及看見自己的親人在淨身美容後猶如睡著般的安詳，常常會由衷的感謝，「這種真誠致謝以及看見被安慰到的家屬，是我從事此行業最開心的一刻」詹政彥也提醒，學弟妹一定要在校，練就縫補技巧，未來就業時幫助很大。

生關科的日常。（馬偕醫護管理專科學校提供）

林龍溢主任探班翡翠森林féerie寵物生命禮儀文創實習生。（馬偕醫護管理專科學校提供）

馬偕生關科也發現很多學子，選擇就讀此科，很想來探索生命，畢竟年輕人對於生死接觸有限，主任林龍溢指出，學校特別研發寵物關懷一系列課程培育，包含寵物的教養、照顧、膳食，乃至於寵物的殯葬、美容，也藉由這些課程，讓年輕學子體驗，寵物的關懷、撫慰，學校更積極輔導這一方面。讓學子去體會「生命是珍貴」，這些真理的部分。

學校也與寵物公司、寵物協會合作這部分的證照及課程，做一些生命關懷市場區隔。林龍溢認為，禮儀師是一個助人事業，在課程的培育中，不只有學習殯葬而已，社工師、心理師的課程也納入，讓學子未來升學或就業，路更寬廣。

生命關懷事業科專一生鄭晴也談到，曾有一位朋友向她分享，自己在親威過逝時沒有哭而遭受到別人異樣眼光。由於鄭晴上過不少生命課程，她能學以致用安慰朋友，「每個人對於死的心態不一樣，並非傷心就是要哭得很淒慘那一種」朋友才慢慢釋懷、冷靜下來。她認為，未到馬偕生關科前，未上過專業課程前，對死亡是畏懼、害怕的，因為學校課程寬度與深度很夠，她也在考慮未來要至安寧病房工作，也可以再研讀長照課程服務更多人。

林龍溢表示，馬偕醫護管理專科學校是一所教會學校，在生命關懷上，以基督、宗教為出發，一種博愛的精神，與一般學校不一樣的地方。而馬偕生關科也是北部唯一生命關懷事業科，校友也在這個產業表現很出色。

(中時 )