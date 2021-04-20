台北君悅酒店線上旅展今日鳴槍開跑，4月20日至5月28日，祭出超過30種食宿優惠選擇，其中「食在夠本．海陸豪饗」住宿券，每張4,999元/38折，含平日入住君悅客房一晚，Ziga Zaga豪邁招待價值近7,000元「巨無霸戰斧豬排火拼地中海紅蝦」五道式豪華雙人大餐以及Cheers法國氣泡酒兩杯。主凱菲屋、彩日本料理自助餐聯合推出「平日萬用超值餐券」，每張2,690元/69折，適用凱菲屋平日午餐或晚餐兩客或下午茶四客，或彩日本料理餐廳平、假日午餐或晚餐兩客，漂亮廣式海鮮餐廳「黃金片皮燒全鵝」平、假日適用四人券，每張4,600元/63折，招牌美味深獲饕家喜愛。

為吸引消費者關注，5月28日前，台北君悅酒店每週二下午一點線上快閃推「買1送1」隱藏版限量餐券，4月20日首日活動上線，將主打「茶苑東方味午茶」單人券買一送一，每張968元/5折，限量50組搶市。還有一系列人氣熱銷餐券與Oasis Spa芳療券商品，購買指定商品，5月9日前買10送1、5月28日前購券買15送1。電子票券即買即用，紙本票券將於購買日起7天內寄發。

搶攻國旅商機，台北君悅酒店今年首次推出「住房送大餐」購券優惠，平日入住君悅客房一晚，Ziga Zaga豪邁招待「巨無霸戰斧豬排火拼地中海紅蝦」五道式豪華雙人大餐！菜色囊括高貴「義式白蘆筍沙拉」、海陸雙主菜：15 盎司大份量米蘭炸戰斧豬排與火烤霸王級地中海紅蝦，義式湯品、甜點，還有Cheers歡飲廊法式氣泡酒2杯（餐飲總價值7,656元）。住宿期間可使用館內24小時健身房及城市露天恆溫泳池，以原價38折之優惠價格，體驗信義區城市酒店奢華魅力，優惠至2021年8月31日前適用。

君悅客房1+1住宿券 6,999元/61折（平、假日適用），6月30日前入住，可選擇連住兩晚或兩間客房住宿一晚，假日不加價，雙人入住，每人相當只要1,750元即可暢玩台北，入住期間亦可以每位347元優惠價格(約5折)加購凱菲屋自助早餐。凱菲屋、彩日本料理、茶苑 ─ 平日萬用自助餐超值餐券 2,690元/69折，消費者可選擇週一至週五午、晚間凱菲屋自助餐兩客、凱菲屋或茶苑下午茶四客（需單次使用完畢），或週一至週日彩日本料理午、晚間自助餐兩客。無論兩人共享或四人歡樂食光，大啖百道豐盛美饌，5月9日前購券買10送1；5月28日前買15送1。

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