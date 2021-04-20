去年以來資安事件頻傳，平均每個月會有2家企業遭到駭客攻擊，安碁資訊(6690)總經理吳乙南表示，駭客攻擊不是單一國家，而是會全球蔓延，而且因地緣政治和數位轉型的因素，網路攻擊也成為常態。資安服務不可中斷，今年下半年在事前預防檢測業務中，安碁資訊除過往弱點掃描、滲透測試、APP、DDoS 演練檢測外，將再新增BAS(藍隊演練)、紅隊演練，透過測試防守、攻擊雙方服務，強化企業資安應變能力。

紅藍隊一詞，是源自於兵棋推演中的敵我雙方的軍隊。網際網路猶如戰場般處處藏匿著你看不見的敵軍正潛伏著伺機而動，因此更需要透過紅藍隊演練去模擬當駭客入侵企業公司內部時，所能抵擋的程度以及應變能力的反應。

台灣開始推動5G，5G與企業架構有關，原來傳統資安是從網路端末到固網主幹而已，但5G多了AIoT邊緣運算，進一步推升全球資安需求增加，根據IDC統計，在疫情催化下，去年資安市場較原本預期成長45%，規模達逾150億美元，看好未來年複合成長率保持約11.3%，2024年市場規模將達270億美元。

據傳，中美兩國今年在3月18日至19日於阿拉斯加安克拉治（Anchorage）舉行「2+2」高層戰略對話，美方也要求大陸應該對網路攻擊事件加以節制。吳乙南表示，現在很多駭客組織是受到國家支持，各國都在培養駭客攻擊力，駭客攻擊已經成為新的經濟模式。數位轉型的同時也意味著資安重要性和商機更為擴大。

安碁資訊3月營收達約7838.4萬元，月增39.94%、年增9.66%，累計今年首季營收達約1.8億元，年增9.1%，而三大業務營收占比，資安整合性監控及防護服務占約60-65%（月服務費），資安顧問服務占約20-25%（按件計費）、資安平台建置服務10-15%。

(時報資訊)