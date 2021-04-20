民進黨立委王定宇在台南東區、歸仁區的服務處於16日凌晨遭人潑漆寫上不雅字眼，但王定宇表示將不提告也不追究犯案者，僅稱「有人趁機汙辱我，沒必要放大！」事後受訪更表示該字句與他沒有關係，稱「搞不好是針對助理」，引發討論。但今(20)日有網友貼出另一張「關鍵照片」，狠酸「你助理也叫王定宇嗎？」

王定宇在台南東區、歸仁區的服務處於16日凌晨遭人潑漆寫上「X人妻很爽嗎 可惡」字樣，似乎在表達不滿王定宇先前傳出的「分租風波」。不過，與王定宇傳出分租風波的是同黨的顏若芳，而顏若芳並未結婚，噴漆者所寫的字與顏應無關，因此也引起不少網友關注。

據民視新聞報導，針對該事件，王定宇受訪時指出，他與噴漆者互不認識，且「搞不好是針對我服務處的助理啊」，表示自己對於這些事情也很無奈，直呼自己「衰爆了」。

王定宇服務處遭到噴漆。(圖/翻攝自比特王臉書)

但王定宇的發言卻不被大多數的網友們所接受，臉書粉專「比特王」就在今(20)日貼出另一服務處遭噴漆的照片，上頭明確寫著「王定宇 X別人老婆 王X蛋 可惡」，狠酸「難道你的助理也叫做王定宇嗎？」

該貼文引發網友討論，表示「萬一到時候有畫面就自己難看」、「再瞎掰啊！指名道姓了還有什麼話說」、「這種水準真的是…綠色才有吧？」「就跟上次說是租房子八千含稅一樣扯爆」、「這些人鬼話連篇」、「有這種主管還真悲哀」。不過，針對粉專所貼的該張潑漆照詳情，仍有待警方等相關單位釐清。

(中時新聞網)