香港天王劉德華（華仔）不僅長得英俊，出道40年鮮少有負面傳聞，形象非常正派、良好。近日有一名空服員透過匿名方式，透露劉德華在飛機上的寵妻暖舉，大讚他真的是極品好男人。

根據陸媒《新浪網》報導，暱稱「阿Tsar」的香港前空姐在社群平台揭開劉德華在飛機上的真面目，表示他私底下很安靜，對待機上組員總是十分親切有禮貌，每次吃完飛機餐，都會用雙手把餐具歸還給空服員，看似簡單的動作，卻不見得每個人都有心做到，從小地方就能看出華仔的人品，完全沒有天王架子。

劉德華和朱麗倩的關係會公開，是因為男方以女婿身分出席朱父的喪禮。（圖／中時資料照）

除此之外，阿Tsar還提到當時劉德華還沒公開跟朱麗倩的感情，某次獨自從吉隆坡飛回香港，看到飛機上沒有狗仔，顯得放鬆許多，一吃完飯就馬上拿出電腦，欣賞和朱麗倩的旅遊照和生活照，整個飛行過程都沒有做別的事情，徹底沉浸在愛河中，表情相當甜蜜和陶醉，專情的一面感動不少空姐，讚嘆劉德華「這樣的男人算得上人間極品」。

劉德華1986年認識朱麗倩，1991年傳出戀情，多次被媒體拍到兩人互動的畫面，但劉德華始終不認愛，直到2009年朱麗倩的父親往生，劉德華的名字出現在訃告上，兩人結婚的喜事才正式公開，有媒體證實劉德華已在2008年於拉斯維加斯註冊與朱麗倩結婚，當天劉德華也在官網向外界道歉：「我慚愧未能守住我的承諾先告訴大家。」2011年劉德華在網路承認朱麗倩懷孕，隔年平安生下女兒劉向蕙。

(中時新聞網)