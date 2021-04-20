新北市1名男子去年7月騎機車載朋友行經新店區某路段時，因為突然下起大雨，他因此騎進騎樓躲雨、穿雨衣，遭檢舉魔人偷拍舉發，他事後收到500元罰單不服提告，主張當時路邊無其他遮蔽物，且擔心大雨臨停路邊有被撞風險，停在騎樓穿雨衣後即駛離；法院認為此舉無可厚非，且並未影響行人行走，判撤銷罰單。

判決書指出，該男子在去年7月15日傍晚6點多，騎車載朋友行經新北市新店區某路段時，因為突然下起大雨，他因此將車停靠路邊穿起雨衣，沒想到此舉遭民眾拍下檢舉「在人行道或騎樓臨時停車」，事後收到警方依道路交通管理條例開罰5百元，他不服提出行政訴訟。

該男子主張當時路邊沒有其他遮蔽物，當下若淋著大雨實在不方便，且擔心臨停在路邊，在大雨視線模糊之下，恐有被後方來車撞上的風險，因此才會將機車停靠在騎樓內，他強調當時與友人都沒有離開機車，穿完雨衣後就馬上離開，認為判決無理，應撤銷罰單。

台北行政法院認為，騎車時遇到大雨，民眾找地方躲雨穿雨衣，避免影響交通下停在騎樓無可厚非，而該男子穿完雨衣就離開，過程中皆合理正常，此外當時機車臨停的位置也未影響行人通行，最後認定開罰無理，判決撤銷罰單。

(中時新聞網)