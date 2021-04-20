比起一般可愛寵物犬，性格較兇猛的比特犬經常被外界視為危險犬種，無預警攻擊事件過去屢傳不鮮，日前泰國芭達雅郊區就發生相同憾事，當地一名男子與從小養到大的比特犬親密同睡，豈料竟遭愛犬反撲、失控攻擊，脖子、身體到處爆血，家人緊急送醫後也無力回天。

根據泰國媒體《The Thaiger》報導，本月15日，56歲男子維西特（Visit Sanguan）和名叫「Giant（巨人）」的2歲比特犬同床共寢，不料凌晨時遭寵物攻擊，在房內發出一陣陣慘叫，家人聽聞後趕緊前去搭救，發現維西特滿身鮮血，脖子血流如注，未避免繼續觸怒「巨人」，連忙趕緊通報相關單位協助。

面對情緒暴躁、行為失控的「巨人」，營救人員在僵持30分鐘後，決定使用藥物讓其昏睡制服，並將命在旦夕的維西特緊急送醫，無奈最後他仍傷重不治。

對此維西特妻子難過地表示，「巨人」平時很溫馴、個性溫和，而且從3個月大開始養起，與丈夫感情相當好，如今發生主人被活活咬死的悲劇，維西特兒子懷疑與巨人最近鮮少出門散步，精力無力宣洩，加上天氣炎熱，才導致行為暴走，失序攻擊主人。

(中時新聞網)