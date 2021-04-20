台灣、巴拉圭混血名模楊俐思（Liz），過去憑著性感健康形象走紅，10年卻突然離開台灣演藝圈，回到巴拉圭生活，如今的她已結婚生子，還考上整形醫師的執照。

父親是巴拉圭人、母親是台灣人的Liz，因為代言微風廣場走紅，演藝事業順遂的她，成為火熱的混血名模，不過2011年傳出因為經紀公司反對她和陳志強交往，讓她決定回故鄉巴拉圭，10年都沒回來台灣，據《鏡週刊》報導，她澄清謠言，並透露離台主因是想嫁人當媽媽。

Liz回巴拉圭結婚生子，現成為整形醫師。(圖／翻攝自Li Yu Yang - Emy臉書)

Liz婚後仍保養得宜。(圖／翻攝自楊俐思臉書)

因為做媽媽一直是Liz的夢想，因此當時初戀情人向她求婚，即使她很喜歡模特兒工作，還是決定回巴拉圭結婚生子，現育有一子一女的她，也對婚姻現況感到相當滿意，自豪嫁了個好老公，「對我很好、很照顧我，讓我天天都很開心，我真的很幸福」，還強調「他很愛我」，言談中滿是幸福。

而因為老公是外科醫師，因此婚後也鼓勵Liz就讀醫學系，她讀了6年醫學，後來又去念了2年皮膚科、1年半的醫美，花了快10年的時間，終於考取證照，成為整形醫師。Liz也澄清沒有和經紀公司不和，多年來都還有和經紀人保持聯絡，兩人感情如同姐妹，她也希望有機會能回台灣見見大家。

(中時新聞網)