美國饒舌女歌手壞寶貝（Bhad Bhabie）丹妮爾布雷戈利（Danielle Bregoli）作風大膽，在Instagram擁有1700萬粉絲，上月她剛滿18歲，火速加入成人網站「OnlyFans」，竟在6小時內就狂撈103萬美元（約新台幣2900萬元），本人也相當自豪打破網站記錄。

綜合外媒報導，丹妮爾布雷戈利早在2月時就預告要進軍「OnlyFans」，創立個人頻道，但她也強調自己不會發布裸露等色情內容，儘管如此，她的頻道才上線6小時就吸引大批粉絲關注，還有許多人願意每月支付23.99美元（約新台幣675元）訂閱頻道，讓她爽賺將近新台幣3千萬元。

丹妮爾布雷戈利也得意地發文表示，「6小時的成績還不錯，我們打破他X的『OnlyFans』的紀錄了。」然而此舉也引來不少民眾反彈，認為丹妮爾布雷戈利會誘使更多年輕人進駐情色平台，呼籲政府應該將年齡限制提高到21歲，掀起外界爭議。

事實上，「OnlyFans」是由創作者建立一個付費訂閱內容服務，訂閱者能夠付費解鎖觀看內容，讓情色平台龍頭Pornhub感受到威脅，加上疫情期間，許多片商都受到限制，因此「OnlyFans」這種自媒體型態更受到歡迎，前陣子女星貝拉索恩（Bella Throne）也曾進駐「OnlyFans」，短短一周狂賺200萬美元（約新台幣5600萬元）。

(中時新聞網)