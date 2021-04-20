美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，由於可能有飛行安全風險，航空業者班機飛到烏克蘭與俄羅斯邊界附近時須「極度謹慎」。

路透社報導，聯邦航空總署17日在發給美國航空公司的通知中指出：「俄羅斯與烏克蘭的區域緊張情勢升高，可能會在沒有通知下發生跨境小規模戰鬥，導致軍事活動或衝突增加。」

這份通知也提到，航空公司必須提前至少72小時，向FAA通知預計將飛到那區域的航班。自2014年起，FAA 已禁止在烏克蘭與俄羅斯邊界附近區域進行美國民航活動。

FAA和其他航空主管機關擔憂，民航機可能會在衝突發生期間遭誤認而被擊落。

2014年，馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）MH17班機從阿姆斯特丹飛往吉隆坡時，在烏克蘭東部上空遭飛彈擊落。國際調查人員說，這枚飛彈是親俄羅斯叛軍與烏克蘭政府軍作戰時，從烏東占領的地盤發射出去。機上298人全數罹難，其中2/3是荷蘭人。

法新社報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby ）今天表示，俄羅斯在烏克蘭邊界陳兵規模，比2014年俄羅斯入侵克里米亞（Crimea）時還大，並稱這樣的軍隊部署「令人嚴重關切」。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）稱俄羅斯在烏克蘭邊界集結15萬兵力，他麾下單位後來將人數下修為10萬人，但沒有解釋原因；柯比則不願提供確切數字。

柯比在記者會上說：「這肯定是自2014年烏克蘭主權與領土完整性遭侵犯以來，我們看過的最大陳兵規模，確實比2014年那次還要大。」

他表示：「我不會提供俄羅斯陳兵規模的確切數字或軍隊組成細節。我們的確看到軍隊集結，跟以前一樣，我們嚴重關切此事。」

他說：「我們不認為這次的軍隊集結有助於烏俄邊界的安全與穩定，更別說是遭占領的克里米亞。」

他還說：「我們當然聽過俄羅斯的說法，宣稱這全與訓練有關。讓我們無法完全清楚狀況正是對方的意圖。」

(中央社)