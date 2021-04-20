中南部旱象慘烈，台中一間汽車美容業者日前在臉書發文「只要台中任一地區下雨，就請吃雞排」，並以貼文分享次數，決定雞排數量，最多100份，沒想到貼文才曝光一天，台中地區果然下起小雨，他為履行承諾，將於下周一（26日）在店門口發放100份雞排及100杯奶茶，希望大家一起來享用。

汽車美容業者陳俊霖，同時也是之前要賣嬰兒車籌女兒醫藥費，並引出連串爭議的5寶爸前老闆，陳俊霖上周四（15日）於臉書粉專《匠心汽機車美妍中心》發出祭品文表示，聽說雞排許願文成功率超高，希望發動一下雞排許願技能祈求降雨。即日起至4月25日，台中任一天、任一地區下雨，「我們就在26日指定地點發放雞排」。

台中汽車美容業者上周在臉書發祭品文，只要台中任一地區下雨就請吃雞排，沒想到果真祈雨成功。（圖／翻攝自匠心汽機車美妍中心臉書）

至於發放雞排的份數，陳俊霖說看貼文分享數來決定，被分享20次就請20份雞排，最多100份，若該貼文有200個讚，就再加碼請100杯奶茶，希望大家能動動手指集氣，祈求老天趕快下雨。

沒想到貼文才曝光一天，台中就天降甘霖，不少網友在貼文底下留言，「剛剛東海這邊下一小陣雨唷」、「真的下雨了，在台中神岡區」、「霧峰下小雨地面都濕濕的」；對此，陳俊霖也在留言處開心回應「就說雞排許願很厲害吧！」該貼文截至今日已有159次分享數，424個讚。

《中時新聞網》致電詢問陳俊霖，他表示會履行承諾，於26日晚間6至7點左右，在店門口發放100份雞排及100杯奶茶，希望民眾能一起分享下雨後吃雞排、喝奶茶的喜悅，並期望早日緩解乾旱。

(中時新聞網)