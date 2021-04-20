國際商業機器公司（IBM）第一季業績表現意外強勁，並維持全年成長目標不變，周一盤後股價上漲逾3%，報137.20美元，稍早前勁揚4%。

IBM公布，第一季營收微增0.9%，為177.3億美元，優於市場預期的173.5億元，不只扭轉了去年第四季的大減6%，更是營收在連跌4個季度後首度實現增長。

第一季淨利年減19%，為9.55億美元。經調整後每股盈餘為1.77美元，超出市場預期的1.63美元。

第一季資本支出為5.29億美元，年減28%。

IBM表示，全年營收成長預測維持不變。

執行長Arvind Krishna在法說會上表示，與去年第四季相比，我認為整體支出環境正在改善。

財務長Jim Kavanaugh表示，本季我們各事業項目的活動和客戶業務量均出現改善趨勢，其中包括最受疫情衝擊的一些產業，例如零售業和消費品產業。

以各事業部門來看，IBM全球技術服務事業營收年減1%，為63.7億美元，但優於市場預期的63.2億美元。IBM計畫在年底前剝離該部門的一部分，以另外成立一家名為Kyndryl的上市公司。

雲端與認知軟體事業（包括Red Hat在內）營收年增4%，為54.4億美元，優於市場預期的53億美元。

包括諮詢業務在內的全球商業服務部門營收成長2%，為42.3億美元，優於市場預期的40.3億美元。

包括大型主機（mainframe computer）和其他硬體在內的系統營收為14.3億美元，年增4%，優於市場預估的12.9億美元。

財務長Kavanaugh表示，航空、製造與零售等產業客戶對雲端服務的需求強勁，而市場劇烈震盪則帶動銀行業對大型主機的需求。

排除盤後漲幅，今年初以來IBM股價上漲約6%，落後標普500指數於同一期間的漲近11%。

(時報資訊)