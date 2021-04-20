足球兩大巨星梅西(Lionel Messi)、C.羅納多(Cristiano Ronaldo)遭捲入歐洲超級聯賽(European Super League)的風波，他們所屬的球隊都是創始隊伍。歐洲足總對於超級聯賽的成立十分大怒，20日聲稱將禁止所有聯賽創始隊球員參與國際賽事，包含世界盃足球賽。如此梅西、C羅就無法再代表國家出征了。

梅西長年效力西甲巴塞隆納，同時是阿根廷國家隊進球王，142場國際賽攻進71球。義甲尤文圖斯的C羅也是葡萄牙國家隊進球王，173場累積103顆進球。兩人都是世界級巨星，國際賽的話題與票房保證，但是歐洲足總為了報復超級聯賽已顧不了這麼多。

如果禁令真的下達，比利時的阿札(Eden Hazard)、烏拉圭的蘇亞雷斯(Luis Suarez)、埃及的薩拉(Mohamed Salah)、葡萄牙的費南德茲(Bruno Fernandes)等許多球星也會受到波及。

國際職業足球員協會(FIFPro)站在球員的立場，表示「歐洲足總」「超級聯賽」他們兩邊都不幫，呼籲雙方要重視球員權益。「新的競爭恐會帶來無可挽回的傷害。球員一直被當成他們談判桌上的籌碼，我們代表64國的6萬名足球員表達抗議。」

外界質疑歐洲足總的禁令是否具有強制力，2017年有幾位荷蘭競速滑冰選手參與其他聯盟賽事，遭到荷蘭滑冰管理局禁賽，但禁令後來被歐盟執委會駁回。

超級聯賽是以15支創始球隊做為種子，每年只開放5個名額給其他球隊。法甲巴黎聖日耳曼的艾雷拉(Ander Herrera)說：「球迷總是夢想自己支持的球隊能擠進最高競技場，超級聯賽將會摧毀這個夢想，非豪門球隊將永無出頭之日。」

(中時新聞網)