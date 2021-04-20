工業電腦大廠研華(2395)今（20）日宣布，與台北榮總、板橋榮民之家合作建構的高階遠距醫療服務已於4月1日正式啟用，未來預計將延伸至隔離、加護病房遠距協作照護，並期望拓展至海外遠距醫療軟體或服務提供廠商，成為遠距醫療生態系方案提供者。

研華智能服務事業群智慧醫療產品部協理林金輝表示，去年即與北榮簽訂產學合作計畫，開啟遠距醫療服務合作，自3月布建至今，服務於4月1日正式上線啟用，合作完全發揮研華當初設計遠距醫療行動推車於場域內移動化與機動性初衷。

研華將臨床上常用的診斷儀器以移動式數位化設備取代，整合護理推車及視訊會議系統，建立完整的遠距醫療行動推車，提供適合巡迴、外出使用的遠距醫療行李箱，邀請合作夥伴中華電網路專線布建、進行遠距設備實地測試，及現場醫護人員的軟硬體教育訓練等。

林金輝說明，此服務由板橋榮家醫師操作醫療檢查設備，北榮專科醫師透過視訊、即時傳輸的五官鏡、超音波檢查影像、即時畫筆標註與遠端互動工具提供會診建議。執行會診地點除了醫務室外，亦可將遠距醫療行動推車直接推至養護樓1樓護理站就近提供服務。

研華表示，合作首階段優先自需求最高的皮膚科、眼科、耳鼻喉科、精神科做起，每周由榮總提供專科醫師遠距會診，板橋榮家醫師視需求與榮總醫師直接線上會診，完全比照一般就診標準規格，將會診紀錄登載於院內電子病歷系統，可經由榮總會診建議開藥及處置。

研華指出，期望藉由此次合作經驗，將此遠距醫療服務導入養護機構與後送醫療系統間的照護模式、偏鄉衛生所與醫學中心間的專科會診，甚至延伸至隔離病房、加護病房的遠距協作照護應用。

此外，現階段除了遠距會診方案，研華亦希望能將生理監控設備、手術影像等整合至遠距醫療行動推車中，以符合遠距加護病房、遠距手術需求。除了國內市場外，亦鎖定輸出給海外遠距醫療軟體廠商或服務提供者，成為遠距醫療生態系的解決方案提供者。

(時報資訊)