周一芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中玉米期貨上漲，由於市場對寒冷天氣和降雨的預測，引發了對播種進度的擔憂，加上美元疲軟提供了支撐，大豆跟隨玉米走高，但小麥觸及六周高點後獲利了結而走低。

交易商關注在美國中西部地區的天氣狀況，氣象預報顯示，本周大平原和中西部大部分地區可能出現低於冰點的溫度，局部地區還可能出現雨雪，另一位分析師指出，市場擔憂中國的玉米進口需求強，進一步令玉米價格受到有力支撐。

據美國農業部盤後發佈的作物周報顯示，截至4月18日，美國玉米播種工作完成了8%，一周前為4%，去年同期為6%，五年平均進度為8%。

終場5月大豆漲16.5美分，報1449.75美分， 5月玉米漲6.5美分，報592美分， 5月小麥跌0.25美分，報652.25美分，5月黃豆油跌0.06美分，報56.27美分，5月黃豆粉漲5.3美元，報407.5美元。(商品行情網)

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