「看著當年的畫面，明天林佳龍部長卻要離開部長職務，不勝感慨！」市議員邱素貞在臉書上，針對前交通部長林佳龍因太魯閣號事件辭官，20日是卸下官職第一天；邱素貞在臉書貼上7年前和林佳龍參加活動的合影，照片中還有行政院長蘇貞昌。卻引來疑似網路詐騙交友的回文，讓她啼笑皆非。

民進黨市議員邱素貞的臉書貼文，7年前和蘇貞昌、林佳龍及市議員曾朝榮、前市議員張雅旻等，參加活動的合照，畫面深具歷史意義，研判應是當年林佳龍競選台中市長時，蘇貞昌前來助選，因張雅旻那時還是市議員參選人。

邱素貞臉書卻引來疑似網路詐騙交友的回文，讓她啼笑皆非。（翻攝市議員邱素貞臉書）

邱素貞的臉書貼文，引來不少回應，有來自「哈爾濱中國」、「你好，我親愛的你一個美麗的女人」，也有人留言要求成為臉書好友。甚至還有一則疑似網路詐騙的交友，稱讚邱素貞「您好，您的帖子總是值得一讀」等，還說向邱議員發送一個好友請求，但從未成功通過。

邱素貞對於自己身為議員，臉書也成為這樣集團下手的對象。邱素貞說，瘋子一堆，有一些在網路上被騙，可能就是這些原因；網路陷阱多詐騙多要小心謹慎，詐騙手法不斷推陳出新，預防網路詐騙應提高自身資安警覺，不要貪小失大，天下沒有白吃的午餐。

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(中時 )