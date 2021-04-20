根據知名記者查拉尼亞報導指出，火箭隊後衛史特林布朗昨晚在邁阿密某家夜店外突然遭到襲擊，頭部被酒瓶擊中，面部出現多處劃傷，目前正在接受治療。

2017年選秀會次輪第46順位加盟七六人的史特林布朗，隨即被交易至公鹿，本季轉戰休士頓，在多名主力球員受傷的情況下獲得不少先發機會，場均8.4分、4.4籃板都創生涯新高。

火箭對此發表聲明，史特林布朗成為襲擊的受害者，他不認識襲擊者，也沒有與他們有過接觸。布朗的面部受傷，但會完全康復。布朗今天不會出戰與熱火的比賽。

火箭教頭西拉斯表示，「我已經和他談過了，布朗傷勢已有所好轉。謝天謝地，他會沒事的，但仍為這樣的事件而感到難過。」

2018年1月26日當時效力於公鹿的布朗曾被質疑違規停車，布朗當時沒有立即拿出停車證，一名密爾瓦基警員對布朗使用了電擊槍。2018年6月，布朗針對此事提起訴訟，他強調警察盯上他是因為他是黑人。而根據當地路邊監視器像顯示，一名警察在逮捕他時踩到他的腳踝，其他人嘲笑他可能會投訴，最終布朗獲賠75萬美元。

(中時 )