摩根大通證券指出，亞洲航運股頂著獲利回吐壓力、市場類股輪動變化，其研究範圍中個股今年以來平均大漲四成，遙遙領先MSCI亞洲指數的4％，最新更研判，這股大航海趨勢還沒完，把長榮（2603）推測合理股價由60元，一口氣拉上101元，創百元級新紀錄。

摩根大通納入基本面研究的亞洲重要海運股股價所以強勢，主要來自長榮、中遠海運第一季財報均十分亮眼，加上蘇伊士運河先前塞船造成後遺症，運費現貨價已重新開始上升。放眼第二、三季，摩根大通認為，受惠美國經濟活動的推升，以及延遲到來的回補庫存效應下，貨運需求將持續擴張。

市場對現貨價還能漲嗎、是否已經到頂？抱持一定疑慮。摩根大通說明，運費現貨價過去三周已重返強勢軌道，在強勁需求與供應吃緊雙重效應下，進一步推高報價走勢。法人指出，新冠肺炎確實造成航運生態改變，更多客戶願意接受更高的運費，或簽訂更長合約，以確保能獲得充足運力，預期整體運價還有更多上漲空間。

另外，摩根大通除更看好長榮、中遠海運外，也新把東方海外國際納入研究範圍，初評給予「優於大盤」投資評等。

(工商 )