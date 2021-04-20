民眾有信心，台股可不斷挑戰歷史新高。國泰金控20日上午公布4月國民經濟信心調查結果，4月仍有42.4％的受訪者預估未來半年台股行情比4月更好，因此也有35.6％的受訪者有意將現金轉進股市投資，即散戶投資信心依舊爆棚。

國泰金每月初針對集團客戶進行線上問卷調查，4月1~7日調查時台股正在挑戰站上1萬7千點，民眾持續看好台股，從2020年4月開始，都一直維持2~3成以上受訪者，看好未來半年台股走勢，同時從2020年6月開始，投資台股即出現「正意願」，即打算錢進股市者高於撤出者，期間已長達11個月，創此調查2010年3月啟動以來最長的股市投資正意願，亦代表資金動能旺盛，台股仍有支撐。

同時因為政府一系列的打炒房措施，民眾擔心恐影響房價，4月已有34.3％的受訪者覺得此時已是賣房時機，賣房意願指數回升到-11.8，雖仍是負意願，即認為仍不是賣房時機者還有46.1％，但兩者拉近，賣房意願指數創69個月來的相對新高，但買房意願則仍相對較低。

4月民眾對經濟、就業等都呈現「穩定」，即無太大變化，國泰金分析，國發會最新公布的2月景氣對策信號由黃紅燈轉為紅燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣復甦動能強勁，且由於國內疫情緩和，基本面穩定，景氣展望指數31.6，即預期未來半年經濟景氣比現在好者仍有49.6％，比3月略降一些。

預期未來會加薪指數則上升到9.7，創15個月新高，即有21％預估未來半年薪資收入會比現在增加，預期減少者則降到11.3％。

有32.8％的受訪者未來半年會增加大額非耐久財的消費，即購物、旅遊、上館子的消費意願仍高，非耐久財消費意願指數14.4，創2015年4月之後，即72個月的新高，即民間消費動能亦強勁，有助台灣經濟成長。

所有指標都看好、執穩的情況下，4月有逾9成的受訪民眾預估2021年台灣經濟成長率能保2，即全年經濟成長一定高於2％以上，甚至有59.6％的受訪者相信今年經濟成長率會高於4％。

(工商 )