自來水公司七區管理處公告，因應施工需要，20日起至22日包括路竹、旗山、前鎮區等部分區域停水，請民眾貯水備用。

路竹地區是因為為了穩定供水建置分區計量管網進行斷水封閉測試，導致20日上午9時至下午4時停水，路竹區大社路、大同路、潭墘路、莊敬街、道德街、倫理街、社龍街、寧安街、智義街、智勇街等部分路段。

路竹區第二波停水是21日上午9時至下午4時停水，地點包含大仁路、大勇路、大智路、平和路、太平路，環球路209巷等。

前鎮方面，22日上午10時至晚間10時，因高雄輕軌環線阻斷鳳山給水廠由西向東之供水線路，致高雄市前鎮區瑞隆路一帶、鳳山汽車工業區周邊形成三廠供水弱勢區域，故需停水施工。停水區域包含前鎮區瑞華里、瑞隆里、瑞平里、瑞祥里、瑞豐里、瑞東里、瑞和里。

旗山地區是於21日上午9時至晚間9時停水，自來水公司為依規定進行旗山水源地，及手巾寮淨水場高低壓電氣設備檢驗，須停電檢驗以致無法供水。停水地區包含旗山區太平里、大德里、瑞吉里、湄洲里、東昌里、竹峰里、廣福里、圓富里、中正里、大林里、東平里、永和里、三協里。杉林區大愛里、月眉里、月美里。

(中時 )