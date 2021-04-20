小學拿到進步獎，卻在回家途中被媽媽酸「又不是前三名」。一名網友分享心路歷程，自那天起，他發憤圖強用功讀書，一路考上清大、成大，他希望藉自己的經驗，提醒父母們不吝誇讚小孩。真情流露的PO文，感動1.6萬人。

「一份被家裡唾棄的榮譽」，原PO一開始就形容這份榮耀並未獲得媽媽肯定。當天他開心地領了進步獎獎狀，不料被媽媽潑了一盆冰水，「又不是前三名有什麼好說嘴的」。

後來他一路苦讀，從全班倒數三名，到大學考上清華大學、成功大學，最後在成大畢業。原PO在臉書社團「路上觀察學院」呼籲，「社團裡如果有當爸爸媽媽的朋友，別吝嗇信任和誇獎你的小孩，他們真的會記得一輩子。」

原PO表示，不少網友認同「貶低促使上進」的觀念，他深深不以為然。他強調，當人在連親人都貶低的時候，很少有上進的，國小時，他因受了打擊，完全不願意讀書，直到國、高中才開始為自己念。

網友心有戚戚焉，「我也被媽媽酸過，連考班上第一名都會被說那又怎樣」、「其實小孩不是要獎品或什麼，就是一個肯定」、「台灣家長太功利，會要求好還要更好」、「小孩子需要家人鼓勵，一句讚美很難嗎」。

(中時新聞網)