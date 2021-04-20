旱象嚴峻，台南水情持續吃緊，台南市長黃偉哲今天表示，為避免台南進入供5停2，與自來水公司協調進一步減壓供水，確保細水長流供水，此外，更祭出百萬節水獎金，5、6月水費比3、4月水費減3成以上，全市前600名每戶可獲1000元等值獎品，小商號前200名可獲2000元獎品，希望帶動全民一起節水。

台南市政府今天在新吉工業區舉辦節水宣導，邀集上百位廠商代表座談，黃偉哲致詞說，希望盤點非製程用的水或可以節約的水，大家一起來節約用水，共體時艱。

台南市政府今天於新吉工業區舉行節水宣導座談會。（曹婷婷攝）

旱象嚴峻，新吉工業區滯洪池一片乾涸。（曹婷婷攝）

他也提到，如果再不下雨，照這個情形下去，台南很快就要進入供5停2，為了要避免進入供5停2，市府跟自來水公司協調進一步減壓供水，對於管線末端水壓不足部分，再用水車來調節來支援。他說，供5停2平均用供水量大概減3成，在不停止供水前提下，以細水長流的方式節水。另外就是祭出百萬節水獎金，讓民眾一起節水，希望能進一步達到全民節約用水目的。

黃偉哲說，進入供5停2會造成民生很大的不便，也造成行政作業很大成本，不如自己節約用水，今天抗旱會議將確認何時開始執行。

(中時 )