澳洲總理莫里森指出，澳洲之所以成功控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，武漢肺炎）疫情，必須歸功於及時對中國封鎖邊境的果斷決策。

據媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下媒體news.com.au今天報導，莫里森（Scott Morrison）昨晚於澳洲商業理事會（Business Council of Australia）發表演說，講述澳洲的抗疫經驗和展望。

莫里森提到，澳洲成功控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情、躲過這場當今最嚴重的公共衛生危機，並且避免像其他國家一樣因疫情而陷入經濟衰退；他強調，關鍵原因在於澳洲及時對中國封鎖邊境。

莫里森指出，當疫情來襲時，澳洲聯邦政府才剛剛結束長達11年的財政赤字階段，因此澳洲有足夠的財政資源對付疫情；同樣重要的是，澳洲是全球首批針對來自中國的旅客封鎖邊境的國家之一，而且澳洲比全球大多數國家提早兩星期宣布疫情爆發。

2020年2月1日，澳洲開始禁止來自中國的國外旅客入境，同時規定來自中國的澳洲居民和公民必須入境隔離14天；2月27日，莫里森宣布全國疫情爆發，而世界衛生組織（WHO）卻等到3月12日才宣布全球疫情爆發。

莫里森在昨晚的演講中強調，要是沒有及時對中國封鎖邊境的話，澳洲的疫情將會更嚴重。他坦承，當時的決定激怒了中國，但這是讓澳洲人躲過一劫而不得不作的決定。

澳洲目前有910人死於疫情；雖然死亡數字遠低於其他經濟合作暨發展組織（OECD）成員國。但莫里森提醒，由於澳洲確診病患的死亡率其實並未較低，所以抗疫工作不容掉以輕心。

(中央社)