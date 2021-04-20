停產支撐，周一歐美原油期貨反彈；利比亞國家石油公司(NOC)表示，由於該國基礎設施預算費收款有所延遲，導致東部油田停止生產，使當前原油產量降至不足100萬桶/日，加上美元觸及六周以來新低，為油價提供了微幅支撐。

然而受到全球第三大原油進口國印度，新冠疫情持續惡化的影響，儘管終場油價反彈，但漲幅隨之受限。據了解，印度總感染數量已突破1500萬例，僅次於美國的3100萬例，而死亡病例總數則來到將近18萬例，當地政府也將更嚴格地執行限制措施；其中美國原油漲幅0.4%，倫敦原油漲幅0.4%。

美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.25美元，報每桶63.38美元；5月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.89美元；5月RBOB汽油維持平盤，報每加侖2.04美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.28美元，報每桶67.05美元。(商品行情網)

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