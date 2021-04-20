NBA官方宣布，尼克中鋒蘭道爾和勇士超級巨星史提芬柯瑞分獲上周東西區最佳球員殊榮。

蘭道爾上周率領尼克4戰全勝，場均35.8分、8.3籃板、6.5助攻，尼克目前6連勝中，東區排名也升至第6。

上周4場賽事，蘭道爾全都攻下超過30分，包括2次30分、10籃板。4月17日尼克前往達拉斯踢館，蘭道爾坎進44分、10籃板、7助攻，成為尼克隊史上第5位單場得到40、10籃板、5助攻以上的球員。

柯瑞本季第2次榮膺單周最佳，也是職業生涯第16次獲此殊榮。上周柯瑞率領勇士取得3勝1敗的戰績，場均43.8分、5.8籃板、5.0助攻，三分球命中率高達54.5%。

4月12日對上金塊，柯瑞飆進53分，超過張伯倫成為勇士隊史得分王。4月14日客場打雷霆，柯瑞投進11顆三分球，成為NBA史上第一位多次連續2場投進至少超過10顆三分球的球員。

本季至今，柯瑞場均31.0分排名聯盟第2，共計投進250顆三分高居聯盟第一。值得一提的是，柯瑞已連續10場至少得到30分，在NBA史上僅有2名球員在33歲以上完成過此一成就，除了柯瑞外，另一人就是布萊恩。

(中時 )