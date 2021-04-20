美國中情局（CIA）日前公布世界各國2021的年總和生育率（fertility rate）預測數據，資料顯示，台灣是全球227個國家和地區中的最後一名，甚至低於鄰近台灣的日韓和大陸、港澳。對此，前外交官劉仕傑表示，一點也不意外，因為年輕人看不見未來，台灣的高房價也是因素之一，他不禁想問，「那些祖上庇蔭、不用背房貸的政治人物，你們可懂年輕人的壓力？」

CIA公布2021年全球生育率預測報告，台灣是全世界最後一名，劉仕傑昨（19）日在臉書指出，可能有些人會質疑這份報告的真實性，甚至質疑CIA，但無論如何，他認為，CIA的報告信度及效度，有一定可靠性。

劉仕傑說，前陣子他也曾經發文表示對於少子化的感慨，當時引起很大迴響，簡單說，高房價、高物價、低薪資、公托不足、長工時，每一項都是少子化致命原因。

前外交官劉仕傑分析台灣少子化的原因。（圖／摘自劉仕傑臉書）

劉仕傑表示，政府一方面說這是國安問題，一方面又弄了少子化辦公室，政府不是全然沒有作為，但數據顯示，這些作為似乎沒有太大效用，否則怎會今年第一季的生育率又比去年下降13.6%呢？

台灣的高房價，是不是事實？劉仕傑直言「當然是。他提到，央行總裁楊金龍在立法院表示，認同國內房價太高，說三十年前他也買不起房子。劉猜想，三十年前買不起房子的楊金龍，看看今日高不可攀的房價，想必內心百感交集；而買不起房的年輕人，怎麼敢結婚？怎麼有勇氣養育下一代？

劉仕傑認為，對於年輕人來說，一旦背上房貸，就是二、三十年的沉重壓力，每月可支配所得幾乎所剩無幾，究竟該如何養小孩呢？

(中時新聞網)