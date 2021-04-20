台積電(2330)上周四下午法說會後，股價連續第三天下壓；隨著法人籌碼持續鬆動，台積電今天早盤股價表現疲弱，跌落600元關卡，一度達595元。

台積電15日法說會釋出不少利多，但台積電法說會行情失靈，今天股價持續開低。盤中一度跌8元至595元。三大法人於16日聯手賣超12958張，三大法人19日再聯手賣超2808張。

台積電調高今年營運成長預估至20%，資本支出上修至300億美元，並預期未來18個月供應都將吃緊，只是第2季毛利率與獲利面臨下滑壓力。

台積電15日舉行線上法人說明會，釋出不少正面訊息，調高今年營運成長目標及資本支出，並預期未來18個月供應都將吃緊。

受惠高效能運算需求持續成長，台積電預期，第2季營收將約129億至132億美元，以中間值計，將季增約1%，展望符合外界預期。惟預期第2季毛利率因5奈米比重提升等因素影響，面臨下滑壓力，將約49.5%至51.5%。法人預期，台積電第2季獲利可能持續滑落。

台積電上周四法說會後，股價連續第三天下壓，今早跌落600元大關。公司看好隨著5G時代，AI和5G應用對數位運算效能的需求永無止境，台積電正處於絕佳的位置，能夠掌握未來幾年產業大趨勢的成長，對於公司的前景樂觀。

(時報資訊)