【旅遊經 洪書瑱報導】

鍋物沒有分什麼春夏秋冬，一直以來都受到國人的喜歡，也因此鍋物在美食市場中越來越蓬勃發展，形成現在的鍋底越來越多元，現在還有一款色彩繽紛的獵奇創意鍋物出現在美食市場中。主打頂級海鮮、肉品及豐富湯頭的「樂崎火鍋」，嚴選新鮮老母雞與豬腳慢熬，滿載精華的澄清老母雞湯底內，注入微量的蝶豆花天然花青素，讓湯頭像一池清Tiffany幸福藍的池水，如同夢幻美麗的季節美景，在藍眼淚的季節中應景上市！

2015年創立於新莊的「樂崎火鍋」標榜「歡樂齊聚、澎湃超值」，曾以單月賣出數百斤龍蝦被稱為「新北龍蝦王」，之後幾年陸續在板橋、萬華展店，每家店皆成為該區域人氣最旺火鍋店，2020年末第四家分店正式進軍民生社區，如同「銀座珈琲店」氣氛般的火鍋店內吃火鍋，復古亮色的設計，角落的每一角都適合拍照，全店約50坪，包含30個座位及包廂區共16席！

藍眼淚雞湯鍋

「藍眼淚雞湯鍋」是一鍋夢幻的Tiffany幸福藍雞湯，特選台灣桂園農場的新鮮老母雞熬出的雞湯為底，耗時八小時慢熬，做工繁雜。選用兩隻上等老母雞及究好豬豬腳，加入開水後小火燉煮進行兩次川燙去血水，慢慢煮滾後每三十分鐘就需將浮末一次次撈出，兩隻老母雞只能熬出七公升的雞湯底，好似用眼淚熬出來的眼淚雞湯，爾後再將湯頭靜置一晚，讓味道更顯濃郁，隔日撈去黃澄澄的雞油後，讓湯頭更加清澈，接著進行二次燉煮，熱騰騰的雞高湯香氣撲鼻而來，每一口都能吃到老母雞和豬腳的獨特膠質風味，最後注入微量的蝶豆花天然花青素，成就這鍋晶瑩剔透的藍眼淚雞湯鍋。

樂崎民生店

今(20)日起，「樂崎火鍋民生店」限量限定款推出全新套餐「藍眼淚雞湯鍋」，套餐中，包含：台灣最頂級的氣冷雞腿排，肉鮮汁多、風味濃厚，並附贈菜盤、蛤蜊與附餐各一份，每份售價 580 元，每日限量10份，搭配新品上市優惠活動，點「藍眼淚雞湯鍋套餐」加購五盎司究好梅花豬肉盤及五盎司霜降牛肉盤擁有五折優惠！業者除了提供「藍眼淚雞湯鍋」外，特色湯底還有佐藤咖哩風味鍋、特製麻奶風味與東北酸菜風味，搭配上大份量肉盤及澎湃龍蝦海鮮船在網路上早已累積不少口碑！

(中時新聞網)