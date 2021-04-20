德國政黨消息人士今天指出，基督教民主黨（Christian Democrats）黨魁拉謝特（Armin Laschet）在內部會議中贏得黨高層支持，將成為保守派角逐9月總理選舉的候選人。

由於現任總理梅克爾（Angela Merkel）將在選後下台，保守派在處理疫情不力、支持度創下近1年新低之際，共同推舉候選人的壓力升高。

拉謝特和巴伐利亞邦較小的姊妹黨－基督教社會黨（CSU）黨魁索德（Markus Soeder）近來針對誰才是領導保守派聯盟勝選的更好候選人持續較勁。

黨內消息人士表示，基民黨行政委員會（Federal Executive Council）經過一直延續到晚上的6小時辯論，投票支持拉謝特，46名成員中有31人支持他，代表著77.5%的多數。

根據與會者，索德贏得9名成員支持，另有6人棄權。索德並未參與這場線上會議。

民調顯示索德人氣高於拉謝特，因此他在黨內投票敗給拉謝特讓基民黨部分成員憂心。保守黨陣營支持度雖然仍微幅領先綠黨（Greens），但內部領導權之爭恐損及他們延續16年執政的努力。

(中央社)