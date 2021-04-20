台北一名30歲女子小敏（化名），在網路認識一名24歲嘉義男子阿雄（化名），對方誆稱自己是大老闆，願意出每月8萬元包養，缺錢的小敏心動，特別搭高鐵南下赴約，2人第一次見面就入住摩鐵，沒想到阿雄辦完事後，趁小敏進入浴室洗澡，趁機落跑，小敏不甘受辱， 氣得向警方報案，嘉義地檢署檢察官偵辦後，將阿雄依強制性交罪起訴。

起訴書指出，今年30歲的小敏，去年8月和男朋友分手，後來在網路聊天室認識阿雄，阿雄視訊見小敏頗具姿色，竟向小敏佯稱自己生意做很大，願意出每個月8萬元包養，小敏因在台北工作不順，又很缺錢，當場誤信阿雄，從台北搭高鐵南下，與阿雄相約在嘉義一家摩鐵附近碰面。

2人見面後，小敏發現對方穿著短褲、服儀邋遢、談吐粗俗，一度質疑阿雄不像一位「大老闆」，但阿雄卻花言巧語對小敏：「先過一夜再說」、「隔天就開車送妳回家」等等，加上小敏手頭緊，便同意留宿，不料，隔天發現阿雄根本沒開車，驚覺受騙想離開，怎料卻被阿雄強拉回床上性侵，還無套內射，小敏覺得遭受玷汙，衝到浴室沖澡，阿雄趁隙逃離房間，小敏連打10多通電話找不到人，自覺受辱決定向警方報案。

警方偵辦後，調監視器以車追人，循線約談陳男到案。但陳男否認犯案，聲稱雙方是兩情相悅。檢方調查後，根據驗傷、採檢報告打臉陳男說詞，近日依違反強制性交罪將人起訴。

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(中時新聞網)