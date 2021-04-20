曾獲資深優良教師獎的台南市張姓國小狼師，被控於2017年到2018年間，對1名9歲女童指侵高達50次，經一審認定10次強制猥褻罪，各處刑3年8個月，應執行刑4年10個月後，張男不服上訴台南高分院，二審20日判決駁回。

檢方起訴指出，張師涉嫌於2017年至2018年間，對10名國小女學生，以撫摸下體、親吻臉頰、嘴巴等方式強制猥褻，但一審僅認定張師對1名女童猥褻。庭訊時，張雖坦承有對女童猥褻，但否認違反女童意願；不過，法官仍根據女童事後主動向母親述說求援、在醫院驗傷時曾「哭泣」等情形，認定張師違反女童的自主意願，強制猥褻犯行明確。

一審認為，張師擔任女童老師，竟為滿足一己色慾，未能謹守師生間分際，不顧身為人師的倫理，所為影響女童日後成長過程及對感情或其他親密關係的建立，應予嚴懲。

此案爆發後，監察院介入調查發現，張師任教長達20多年，涉犯性侵或性騷擾32件、受害人數多達31人；不當體罰9件、受害29名學生，還違法在家裡補習，多名校長、老師等教職人員知情卻未依法通報或延遲通報與處理。經提案通過糾正台南市政府教育局及張師曾任教的2所國小後，市府也已於去年底完成調查程序後，針對退休校長在內的教職人員17人分別被記大過不等行政處分，另有3人因已退休並超過懲處時效，重行改核當年度考績，並追回考績獎金。

(中時 )