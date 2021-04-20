新生代女歌手采子因搶閨密荳荳男友何孟遠，雙雙成為全民公敵，唱片公司原音兄弟老闆張暐弘看不下去采子不斷撒謊，索性揭穿女方早有交往一年半的男友邱鋒澤，等同雙向劈腿，刷新三觀的不倫戀再度引起譁然。事實上，邱鋒澤是新加坡小開，但他放棄接家族企業，2014年飛來台灣追歌手夢，甘願放下身段從助理做起。

邱鋒澤本名邱殷龍，是新加坡人，乾姨丈是知名歌手阿杜，家族在當地經營白咖啡生意，資產少說上億，身為富二代的邱鋒澤卻對家業興趣缺缺，出道前當過知名音樂人黃韻仁的助理，期間不斷學習作詞作曲，熬到2014年正式出道，選擇飄洋過海來台定居發展，發行專輯《Ten Storeys》創下好成績，陸續又再推出3張專輯和多首單曲，獨特嗓音和魅力風靡眾多歌迷；2017年自立門戶，與好友張暐弘成立「原音兄弟」當老闆。

將邱鋒澤的演藝事業推上高峰的，即是節目《娛樂百分百》，2019年他在單元《凹嗚狼人殺》與陳零九並稱狼殺高玩，組成「九澤CP」，同年兩人推出新曲《天黑請閉眼》，MV點閱突破千萬，人氣急速攀升；後來簽下「創作才女」采子，不惜砸下公司所有資源全心力捧，不但讓女方出道3個月就發表首支單曲，還獲得幫邱鋒澤寫歌、擔任《日環食Eclipse》MV導演和剪接的機會，當網友罵采子導得不好時，邱鋒澤出聲扛下批評，心疼地表示這是公司共同討論出來的，采子是第一次嘗試，作品對他來說很棒了，希望不要因此感到挫折。

邱鋒澤接著又帶采子跑各種商演、校園活動和代言，更讓她參加火紅節目《全明星運動會》，就是希望女方的演藝事業突飛猛進，想不到卻爆出劈腿醜聞，之前的真心和金錢全付諸流水。面對外界的關心，邱鋒澤打起精神回應：「謝謝你們，我想這件事就到這邊就好，接下來許多工作仍如期進行，希望能夠做出更多好作品給大家。」獨自吞忍情傷、盡力帶給粉絲歡笑的一面，更令人心疼。

(中時新聞網)