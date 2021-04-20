美國中情局（CIA）日前公布2021年全球生育率預測報告，台灣的生育率在227個國家地區排最後一名，在網路上引起討論，一名網友觀察後指出，許多高學歷的人都不生小孩，但喜歡逞凶鬥狠的8+9卻狂生，讓他擔憂這群孩子未來恐只會階級複製，「台灣會變什麼樣子？」對此，不少網友點名美國喜劇電影「蠢蛋進化論」，大呼喜劇片恐成紀錄片。

一名網友在PTT上發文表示，現在中產或有錢家庭都不太生小孩，反倒是8+9（網路用語：屁孩、低學歷者）都在生小孩，然後在IG上發文說自己以前打打殺殺，現在要金盆洗手成為愛妻小的好男人，然後文中都會附上一張在雙B車前抱老婆小孩的照片，接著就會被一些女生轉發大讚很帥。

該網友擔心地說，現在大家都不生小孩，只剩下這些人努力生，接著再階級複製，這樣的台灣以後會變成什麼樣子？貼文引起網友熱烈討論，「連高中都沒讀的，真的問題很大」、「以後就是少了中產階級，直接變成M型社會」、「看美國就知道了，世界最強國家，結果一堆人反口罩」、「不會怎樣啊，又不是說有錢人都沒生」。

不少鄉民怕爆直呼，可以參考美國2006年一齣喜劇科幻電影「蠢蛋進化論」，這部片主要講述一名擁有人類平均智商的男子被選為實驗對象，冬眠500年後甦醒，未料在他沉睡期間，21世紀的聰明人都不生小孩、最愚蠢的人卻大量生育，導致500年後人類變得很笨，只會說低等的語言，許多基礎設施也通通消失不見。

不過也有網友認為，這樣一面倒的說法有點偏頗，很多人常以「這些人生了不想養不想管，當然很輕鬆」的說法為例，表示如果在不具備一定經濟基礎和生活水平的狀況下就生小孩，恐怕無法好好教養孩子長大，但這些可能都只是「人們不願犧牲現有生活品質」的藉口而已，看過夫妻年薪都破百萬也不願意生，他們絕對不是養不起，而是享受慣了，不想負責任而已。

另有網友則點出少子化是觀念影響的，過去養兒防老的觀念已經落伍，生小孩早就已經不是這代人必須達成的人生目標了，主要都是看自己想不想生而已。

(中時新聞網)