史提芬柯瑞不愧是兩次例行賽MVP得主，今天又在單場飆進10顆三分球，全場豪取49分，率領勇士客場107比96踢翻東區龍頭七六人，距離西區前八又更近了一步。

這是史提芬柯瑞本季第6次、生涯第21次單場投進超過10顆三分球，此紀錄高居聯盟第一，排名第二的同樣是柯瑞的隊友克雷湯普生，也不過是5次而已，由此可見得柯瑞雖然尚未退役，但已是NBA最傳奇的三分射手，提前預訂了名人堂席位。

此外，柯瑞連續11場得分超過30分，聯盟也緊追在已故湖人名將布萊恩之後，攻擊火力聯盟之最，有機會超越巫師畢爾，成為本季得分王。

甫獲西區上周最佳球員殊榮的柯瑞，此役依舊火力全開，28投14中，三分球17投10中，砍進49分、5助攻、3籃板，幾乎是以一己之力幹掉七六人。

柯瑞這連續11場得分超過30分，勇士拿下7勝；而柯瑞在四月已有5次單場得分破40分，總計攻下408分，場均40.8分；4次單場投進超過10顆三分球，單月三分球投籃命中率高達55.6%，都創下生涯新高紀錄。

除了柯瑞外，威金斯貢獻16分、10籃板，大衛李挹注12分、6籃板，魯尼抓下15個籃板。七六人在少了班西蒙斯與托必亞斯哈里斯的情況下，恩比德顯得孤立無援，28分、13籃板、8助攻也無力回天，4連勝止步。

(中時 )