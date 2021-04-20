日本宣布福島核電廠排放核處理水入海，引發鄰國憂慮對海洋生態造成影響。國民黨立院黨團今日提出「對日決議排放核汙水之聲明」公決案，民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，我國應向日方表達反對此一決定。

國民黨團提案指出，日本政府未徵得周邊國家同意，逕自決議將福島核汙水排放入海洋，以鄰國為壑的做法，引起國際社會及周邊國家人民不安，我國應對此倨傲無理的作為表達遺憾並抗議。

國民黨認為，福島核汙水排入海洋江青犯鄰近國家區域人權，損害海洋資源，我國已與日本簽訂「核子能源資訊交換備忘錄」，請日本政府依規定處理，安全保存福島放射性核廢物及核汙水，勿擅自排放入海。

國民黨指出，日本應重新與周邊國家溝通，並妥適處置核汙水儲放，不該任意排放，任何國家都不能自外於國際社會，更不應漠視周邊國家意見，日本政府應負起自身責任。

國民黨要求，外交部應正式去電駐日代表處，即刻向日本政府表達反對福島核汙水排放入海的立場，勿再成為國際社會的麻煩製造者。

針對國民黨提案，民進黨立院黨團幹事長劉世芳於院會討論時間發言表示，民進黨團將提出修正動議，且行政院也已向日方表達反對核汙水排放的立場，並要求日方說明相關數據及廢汙水處理技術、海洋監測執行方案等資料。

劉世芳指出，福島核災廢汙水含有氚及因核災產生的放射性核種，長期排入海洋將對生態造成衝擊，對我國漁業、國人健康都有不確定風險。

劉世芳說，為使漁業及國人健康受到保障，針對日方排放核廢汙水此事，請院會作成以下決議：1.我國應向日方表達反對此一決定；2.外交部及原能會向日方要求提供相關資訊；3.外交部、原能會、海委會應尋求相關國際機構，如國際原子能機構等，監督監測，保障海域；4.政府針對此事持續關注並提供對策，並定期公布報告安定民心。

綠委洪申翰表示，民進黨政府態度非常清楚，就是反對日本把核廢水排入海，政府應要求日方提供細節資訊。我們也要反省，人類對核災束手無策，只要使用核電，就很難避免，台灣經不起核災的可能性，這就是民進黨堅持非核家園的原因。

此案國民黨提議逕付2讀，因在場有委員提出異議，因此擔任院會主席的立院副院長蔡其昌宣布，本案交付黨團協商，由國民黨團負責召集協商。

(中時 )