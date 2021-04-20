南漂的高雄體感業者哇哇科技，與公共電視合作將動畫「妖果小學堂」，以Switch平台開發成適合全家一起遊玩的體感跑酷遊戲「臺灣妖果」，將在28日起正式上架，為高雄體感產業在國際增光，再添一例。

哇哇科技創辦人戴丞峰20日表示，哇哇公司最初於北部成立，以AR/VR 及整合IoT與AI等產品開發，為發展主軸。

他說，2018年受到「高雄市體感科技園區計畫」吸引，決定帶領團隊南漂遷址高雄，累積更多研發能量與實力，近年來陸續斬獲 TAIPEI GAME SHOW_INDIE GAME AWARD最佳VR遊戲、Future Commerce Awards最佳創新體驗銅獎、東京電玩展Fami通獨立遊戲獎INDIE PRIZE、以及任天堂贊助TOKYO GAME SHOW 2019 獨立遊戲參展團隊等多項國內外獎項肯定。

戴丞峰強調，產品需要消費者回饋，才能持續精進，而高市府的前店、後廠機制，正是產品市場驗證場域及研發的最佳基地，在體感計畫補助支持下，不僅研發具有濃濃高雄味的VR多人對戰遊戲「愛情限時批」，成功上架國際知名遊戲平台「Steam」，更與台灣受恩公司聯手，針對銀髮族開發「樂齡三項」體感健康促進遊戲在Switch上架，成果豐碩。

他表示，今年開發的「臺灣妖果」，不僅是多年實力的展現，遊戲名稱也特別加上「臺灣」，要讓臺灣體感實力在國際平台上被看見。

高雄經發局長廖泰翔指出，高市府為提升台灣體感科技業者實力、孵育新創業者落地，自2018年啟動「體感科技園區計畫」後，並創立「KOSMOS體感奇點」，透過前店、後廠，輔導業者研發創新產品並提供市場試驗。

他表示，透過工作坊、Demo Show、商媒會或是創新競賽等方式，與大廠合作帶小廠，開外掛迅速讓產品符合市場需求，不僅在各領域遍地開花，技術和內容更受到美、日、韓等多國肯定，未來，結合亞灣5G AIoT創新園區研發能量，將帶動體感科技迎向新一波變革與成長。

高雄經發局透露，哇哇科技在高雄體感科技計畫補助資源下，展現體感新創團隊的充沛能量，員工人數成長一倍，營業額成長171％。

(工商 )