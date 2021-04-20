蘋果（Apple）今年度首場發表會將在台灣時間4月21日凌晨1點登場。除了眾所期待的全新iPad Pro、搭載M系列晶片的iMac以及AirTag藍牙防丟器等，還有哪些新品呢？根據iOS 14.5 beta版程式碼，蘋果有機會推出全新的Podcast+原創播客訂閱服務。

蘋果在2019年春季發表會中一口氣發表Apple News+、Apple TV+、Apple Arcade以及Apple信用卡等服務，宣告轉型為軟體+硬體+服務的企業。如今，蘋果龐大的服務生態系中，有機會再加入新元素，就是「Podcast+」。《Vox》網站Peter Kafka （@pkafka）推文指出在iOS 14.5 beta版調查結果中，顯示蘋果很有可能在Spring Loaded特別活動中宣布全新的Podcast訂閱服務。

While we are here: Pretty sure Apple is prepping its own podcast plan - a paid subscription service - on Tuesday. pic.twitter.com/w12tWqg0yo — Peter Kafka (@pkafka) April 18, 2021

隨後，身兼iOS開發者的《MacRumors 》的撰稿人Steve Moser @SteveMoser 也推文呼應，指出他也在iOS 14.5 bata中發現與Kafka 說法一致的內容。他指出iOS 14.5 beta的Podcast app中，在立即收聽的選項中有一個「帳戶」按鈕，可能包含了帳戶跟訂閱資訊。

Of course this is in addition to the phrasing changing from ‘Subscribe to Podcast’ to ‘Follow Podcast’. — Steve Moser (@SteveMoser) March 22, 2021

而相傳蘋果將推出Podcast訂閱服務的說法，已經流傳一陣子。《MacRumors 》先前就曾引述Loup Ventures 的報告，預測蘋果可能會推出全新的Podcast+訂閱服務。預計跟Apple One以及Apple Music的部分內容綑綁訂閱，期待可以藉此提升用戶對於Apple One以及Apple Music的興趣來提高經常性收入。而與原本可免費收聽的Apple Podcast不同的是，Apple Podcast+應會加入原創性節目，如同蘋果在推廣Apple Music以及Apple TV+之時曾經的嘗試，來增加服務的吸引力。

除了傳出蘋果將會推出Apple Podcast+服務之外，統整當前可能登場的新品還包含AirTag、多色機身的iMac等等。知名財經外媒記者Mark Gurman預測蘋果將會推出全新iPad Pro系列，其中iPad Pro 12.9吋款式將會獨家搭載Mini-LED螢幕；而Wedbush 分析師Daniel Ives 則是預測蘋果會推出全系列iPad家族新品，除了iPad Pro之外，iPad mini以及入門款iPad等產品，都有望推出。

蘋果Spring Loaded發表會將在台灣時間4月21日凌晨1點登場。屆時《中時新聞網》將會為讀者帶來第一手報導，敬請鎖定。

(科技)