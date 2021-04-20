33歲大陸女星劉亦菲以空靈氣質、清純形象，受封為「神仙姐姐」，儘管過去曾一度被指發福，她也一甩身材走山負評，整個人瘦了一圈，近期她和陳曉忙拍電視劇《夢華錄》，多張路透美照曝光又再次掀起討論，日前劉亦菲在片場被拍到，只是彎腰一個動作被網友狂讚，「天仙就是天仙」。

劉亦菲重拾古裝扮相出演戲劇，讓粉絲都十分期待，古典氣質更是讓她仙氣再升級，前陣子劉亦菲才被偷拍，當時她頂著古裝包頭、身穿白色戲服，顏值狀態良好，一個回眸就讓所有人都融化，被狂讚美回當年的「神仙姐姐」，仙氣十足。

劉亦菲一個回眸電翻眾人。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

近來又有工作人員流出側拍照，只見劉亦菲身穿粉紅色古裝，放下一頭烏黑長髮，她正在下馬車，纖纖玉手小心翼翼扶住工作人員的手臂，一彎腰長髮從肩上滑落，被讚就像是誤入人間的仙女一般，也有人調侃她和在鏡頭外的工作人員形成強烈對比，鏡頭一拉到工作人員就回到人間。

工作人員和劉亦菲形成強烈對比。(圖/翻攝自新浪娛樂)

劉亦菲彎腰下馬車，被讚是誤入人間的仙女。(圖/翻攝自新浪娛樂)

事實上，劉亦菲的外貌一直都受到外界高度關注，1月時她代言國際精品品牌路易威登，釋出的廣告卻讓人看傻了眼，驚人的身材變化登上微博熱搜，甚至有人質疑她是否該注意身材管理，有些角度還能看出手臂和肚子變得有點肉，讓網友直呼，「好像真的胖了」，所幸投入劇組拍攝後，她很快就恢復以往水準。

(中時新聞網)