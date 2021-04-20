地震警報標準在那裡？花蓮縣壽豐鄉18日深夜3分鐘內連2震，全台有感，市長盧秀燕20日表示，台北市震度3級就收到示警簡訊，台中達4級震度沒收到警報，她向中央建議示警的震度與區域要重新檢討，否則民眾心裡納悶，強震來了，警報莫衷一是，未超前部署，變成「國家級邊緣人」。

依中央氣象局傳送的強震即時警報，以達4級以上縣市民眾即會收到，但台中市在18日的地震，中央氣象局公布台中市達4級震度，僅梨山地區收到，市區民眾手機沒有接到地震示警的簡訊。

盧秀燕表示，花蓮縣壽豐鄉晚間3分鐘內一連2起地震，規模分別達5.8和6.2級，台中市有民眾反映沒收到國家級警報，台北地震3級震度即發出警報，但台中市的震度達4級，市民沒有收到，只有梨山地區收到國家級警報。

「地震已達4級，中央未超前部署，但震度不同，全國莫衷一是」，盧秀燕指出，經了解是中央氣象局以梨山地區震度4級，才發送警報，台中市其他地區未達4度，所以未發送。

盧秀燕質疑，中央對地震的國家級警報，全國統一規定，但市民認為中央稱震度4級即發出國家級警報，明明中央氣象局公布台中市4級震度，卻未收到，民眾心裡納悶。

她強調，這次全台民眾平安，但建議中央應盡快檢討發放國家級警報的標準，不要變成3級震度的縣市收到，達4級震度的民眾反而沒收到，擔心可能錯失事先預警的效果。

(中時 )