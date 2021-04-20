你平常有記帳的習慣嗎？你滿意現在的生活型態嗎？人生不可能永遠都一帆風順，應該事先織起一張財務預算的「保護網」，做好記帳及預算的規劃，以防不時之需。做好預算規劃聽起來簡單，但想要有效果的執行還是有一些訣竅的！

【永慶公益線上講座】邀請斜槓媽咪珊迪兔幸福開講，以《如何啟動家庭預算規劃？》為題，分享自己如何規劃好家庭及個人的預算，並以簡單的步驟教大家開啟控管預算及記帳的生活，透過規劃預算擺脫現狀，建立家庭及個人的安全感與幸福感，過上更有品質、自由的生活！

許多人每天埋首於工作，有著穩定的收入卻似乎無法存到錢，有一部分原因是因為對財務控管沒有正確的觀念，經常盲目、過度消費，然而自己卻毫無察覺，珊迪兔分享:「應該先選定記帳工具，並把所有花費都分門別類記錄下來，藉由觀察自己的消費習慣來做預算的調整！」

珊迪兔是「精算媽咪的家計簿」Podcast頻道的主持人，為了自我實現，開始找尋更多斜槓的可能。在靠著自己努力記帳做預算分配、嚴格控管個人及家庭的支出之下，將現金流轉正且開始了投資之路，並在Podcast分享自己的理財規劃，也正式開啟了「斜槓媽咪」的生活！珊迪兔不僅時常分享如何分配財務、妥善選擇適合自己的投資方案，更是經常舉辦課程及交流活動，希望幫助更多人創造屬於自己的理想幸福人生。

斜槓媽咪珊迪兔分享自己的記帳方法及預算規劃，希望讓更多人過上自由、幸福的人生。(圖/永慶房屋提供)

想知道更多關於記帳及預算規劃的實際作法嗎？4/19(一)晚上9點半至好房網YouTube平台免費線上收看，由珊迪兔手把手把基本的理財記帳觀念教給你，讓你簡單做好家庭預算規劃，開啟不一樣的「薪」人生！

《如何啟動家庭預算規劃?》

主講人：珊迪兔 斜槓媽咪 x Podcaster 播客 x 家庭財務長

講座時間：2021.04.19 (一)21:30

洽詢專線（02）7704-8168 #6646黃小姐

(中時新聞網)