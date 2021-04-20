台南市立委王定宇服務處16日遭人噴漆，寫上不雅字眼，儘管未提告，警方仍追出嫌犯為嘉義市1名獸醫師，獸醫師妻子亦到案說明；王定宇對此案則態度低調，表示不追究、不提告，對此，資深媒體人陳揮文直言，王定宇這次反應很奇怪。

陳揮文昨（19日）在政論節目《新聞大白話》上表示，王定宇的處理不符合經驗法則，他以前是怎樣對國民黨窮追猛打，等到自己服務處遭潑漆時，王定宇卻說，「我不報案，我不追究」。陳揮文直言，這很奇怪，而且潑漆的嫌犯也都知道是誰，他認為王定宇應該要提出告訴，這不就解決了嗎？

主持人表示，王定宇在立院稱，潑漆事件會交由律師處理。陳揮文則認為，那律師會問告還是不告？陳揮文並說，許多關於（立委）服務處的社會新聞，很多都是跟開槍有關，不會去潑漆，如果這位獸醫懷疑妻子跟別人怎樣，那應該提告，雖然現在通姦已除罪，但還是可以告侵犯配偶權，只是潑漆根本沒有用，不如就交由法律處理。

同台的資深媒體人黃暐瀚認為，大家都不知道王定宇的事情，可是看民進黨立委何欣純的例子就通了，王定宇與顏若芳「同住」事件引發注目，王3月接受廣播節目專訪時，主動提及大學期間曾與某中部立委同居，讓被影射的何欣純出面澄清，是大學時代為了省錢所以分租房間，不應該拿來類比，更痛批王定宇，為什麼要把她牽扯進去？

黃暐瀚指出，結果何欣純下場是被王定宇簡訊攻擊，質問為何要這樣做？讓何欣純都快要受不了，王對這種小事情都這樣介意，但自己的服務處遭噴漆，還被人寫下不堪入目的字眼，王的反竟是不追究，難道怕對簿公堂？

(中時新聞網)