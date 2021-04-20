你常常會聽到「高血壓」這個病名。即使現在高血壓的盛行率很高，但更多患者並不習慣規則控制血壓，只要一量到血壓變高，就會說：「啊，剛剛可能太匆忙了」或「現在剛好比較緊張」等等解釋血壓變高的情境，總認為自己「血壓高只是暫時性的」，而沒把高血壓當成是需要注意的長期狀況。今天我們就來回歸最原始的情景，了解什麼是高血壓，以及為什麼大家需要注意血壓。

●血壓

首先，什麼是血壓呢？古代常有戰爭，想要在戰爭中打敗騎兵隊，對手會將長矛指向奔跑的馬，企圖撂倒壯碩的馬。當馬兒倒下，隨後再補上一刀，拔出後人們注意到，血整個像噴泉般往上噴的好高。這時，人們就想到：「哇！血在體內流動，是有很大的力量的。」這就是大家注意到「血壓」的開始。

簡單來說，我們的血管裡有血液流動著，流動的血液對血管管壁就會產生壓力，而這個壓力就被稱為血壓。

搞懂收縮壓和舒張壓。(圖/照護線上提供)

●高血壓

講到血壓，你可能會有印象大家會講到137/86 mmHg這樣的數字，還會聽到兩個名詞：「舒張壓」和「收縮壓」。究竟137代表收縮壓還是舒張壓呢？

收縮壓，就是代表「心臟收縮」時血管承受的壓力；而舒張壓是「心臟放鬆」時血管承受的壓力。因此，心臟收縮出力時，血管承受的壓力會比較大，因此收縮壓的數值是寫在前面，比較高的那個，所以137/86的血壓是指：收縮壓137毫米汞柱，後面那個數字則代表舒張壓86毫米汞柱。

目前認為正常的收縮壓是小於120毫米汞柱，舒張壓小於80毫米汞柱。寫在一起，紀錄為120/80毫米汞柱，是目前認為健康的血壓值。若是「高血壓」，就代表著血管承受著比平常人還要來的高的壓力。過去較多的高血壓標準設定在140/90mmHg，然而現在多數共識會將高血壓的標準下修到130/80mmHg。也就是說，血壓量起來超過130/80mmHg時，就算高血壓。

●被誤解的高血壓

通常患者偶爾到醫院測量到超過130/80mmHg的血壓後，會說：「真的嗎？我怎麼不知道？」或「可是我都沒有什麼不舒服？高血壓不是會讓人頭痛嗎？」

嗯，這真的是個很常見的誤解。

沒有控制血壓，影響身體健康。(圖/照護線上提供)

第一，高血壓通常不會讓人有什麼樣的症狀，如果沒有測量，很少人會知道自己血壓高。

第二，頭痛雖然是可能是高血壓造成的，但還有很多其他原因會造成頭痛，不一定是血壓高。

第三，許多人都以為血壓高的時候應該出現頭痛、頭暈、肩頸痠痛等症狀，不過大多數的高血壓患者通常沒什麼感覺，高血壓就像悄悄蟄伏的「寧靜殺手」，一旦出事，病人往往非死即殘。

●如果沒有控制血壓，會怎麼樣？

多數患者剛開始被診斷為高血壓時，會傾向拒絕承認高血壓是個問題，也拒絕改變生活型態來改善血壓，因此我們最好要先問問，萬一沒有控制血壓，身體會有什麼變化嗎？

想想看，所有的器官都需要血流經過才能運轉，但血流經過時若是帶有極高的壓力，那對器官是有好處的嗎？不會。就會像電壓過高會傷害電器，水壓過高會傷害管路那般，血壓過高就是會讓器官損傷，因此被忽略的高血壓會持續傷害身體各個器官，最終導致心臟衰竭、心肌梗塞、主動脈剝離、中風、視力變差、腎臟衰竭。

所以，若問：「為什麼需要控制血壓？」大家請務必記得，長期失控的血壓會導致身體多重器官受損，最後容易死在相關併發症。

●現代人才有高血壓嗎？

許多人會以為「高血壓是現代醫學的騙局」，或問：「以前的人沒有高血壓嗎？」

嗯，應該這麼說，以前的人也會血壓高，只是過去大家還不懂高血壓會帶來一堆問題，因此沒有控制血壓的概念。

怎麼證實以前人也會血壓高呢？我們可以第二次世界大戰時的美國「小羅斯福」總統留下的血壓變化紀錄一窺究竟。小羅斯福第2次參選總統時是54歲，血壓162/98毫米汞柱；第3次任期時血壓為188/105毫米汞柱；到了第4度參選，小羅斯福的收縮壓已經衝破200毫米汞柱大關，大約都是維持200到240毫米汞柱之間，後來突然倒下時，收縮血壓衝破300毫米汞柱，是大片的腦出血中風，昏迷兩個多小時後死亡，身亡時63歲。

你可能會想：「這個血壓也太誇張了！竟然收縮壓平時都超過200毫米汞柱！身為美國總統竟然都不用控制血壓嗎？」其實，那時候的醫學觀念不一樣，大家以為高血壓是「自然的回饋機制」，身體老化後血壓就「必須」變得這麼高。

因此在1940年代，許多人在40出頭血壓就極高，平時雖然沒有什麼症狀，但漸漸會因為心絞痛、心臟衰竭、中風、腎衰竭而住院，旋即喪命。小羅斯福即使是總統，仍舊走上這條因失控的高血壓而中風、器官衰竭的路。

直到後來，醫學臨床發現患者在血壓降下來之後，能大幅改善血尿、頭痛等症狀，大家才漸漸明白高血壓對於心臟、肝臟、腎臟、內分泌及神經系統的負面影響，才發現我們需要好好控制血壓，減少因為血管疾病死亡或傷殘的機會。

預防高血壓應有的態度。(圖/照護線上提供)

●預防高血壓

生活中許多不健康的型態會讓人血壓變高，像是喜歡吃大魚大肉、油膩速食、或吃重鹹、醬料不停加。身體活動很少，經常久坐，或本身肥胖，血壓也會比較高。另外，抽菸、使用菸草、與過量飲酒都是高血壓的危險因子。

因此，想要預防高血壓，最好每周選個五天做運動，每天運動個30分鐘。平時採取健康飲食，盡量吃新鮮蔬菜、水果，以及少調味的新鮮原型食物，要限制鹽分和酒精的攝取量，不要抽菸，減少生活的壓力。

改變生活型態後，血壓下降的程度若無法盡如人意，需要考慮用藥物控制血壓。平時務必定期監測血壓，才能知道自己的血壓狀況。可以看「高血壓的診斷和第一線治療用藥」與「診斷出高血壓，就得終身服藥嗎？」了解更多。

(中時新聞網)