菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）表示，在南海挑戰中國只會流血收場，只有北京開始在南海鑽油時他才會派軍艦過去。

杜特蒂昨夜發表電視談話，是他3月數百條中國船隻聚集南海一處爭議島礁以來首度對此表態。他說：「如果我們跑去主張管轄權，只會流血收場。」

杜特蒂說現在不是與中國對抗的時候，「我會派5艘海巡船過去，讓他們玩你追我趕的遊戲，看誰跑得快」不過若北京開始在南海鑽油就另當別論，就會派軍艦過去，「如果他們把腦筋動到石油上，那就是我們開有所行動的時候」。

路透社報導，部分人士批評杜特蒂不去要中國遵守仲裁結果顯得態度軟弱，但杜特蒂昨晚向菲國民眾保證，他會堅守菲國在南海擁有油礦等天然資源的主權。

杜特蒂說：「我目前對捕魚興趣沒這麼大。我不認為現在的漁獲量有大到值得去爭吵。但講到礦藏時、講到南海的真正核心－我們的石油時，到那個時我將派遣灰船（意指軍艦）到當地聲索主權。」

「如果他們在那裡開始鑽油，我將告訴中國，這是我們協議的一部分嗎？我也將會在那裡鑽油。」但他仍重申想與北京保持盟友關係。

杜特蒂說，菲律賓無法在「不流血的情形」落實2016年的南海仲裁，當時的仲裁認為菲律賓在其專屬經濟區（EEZ）擁有主權。但北京認為仲裁沒有效力，也拒絕承認。

菲律賓迄今就中國在南海的動作數度提出外交抗議，其中最新一次是指控中國在其領海有超過240艘船隻出現並非法捕魚。

(中央社)