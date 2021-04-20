運動大廠Nike與已故球星布萊恩(Kobe Bryant)的合約終止了，Nike本周聲明：「布萊恩是Nike與顧客的重要連結者，他敦促我們變得更好。雖然契約上的關係已經結束，他永遠是我們Nike大家庭深愛的成員。」Nike今年初發售了布萊恩的新款球鞋，雙方的合約於4月13日到期。

美媒Complex的記者Brendan Dunne分析，布萊恩球鞋的銷量在他退休後開始下滑。「Nike不再那麼重視布萊恩了，他們的市場主力轉往阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)、杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)、詹姆斯(LeBron James)這些現役球員。」他認為雙方讓合約到期也可能是為了重簽新約。

布萊恩生前的投資友人Shervin Pishevar在去年底爆料，表示布萊恩2019年底就對Nike很不滿，打算在2020年中離開Nike，自立門戶創設「黑曼巴」品牌，但他在2020年1月墜機去世。美媒《TMZ》報導布萊恩的家屬今年3月申請了大量「黑曼巴」相關商標，範圍涵蓋服飾與球鞋。就算不是為了創設品牌，此舉也可避免有心人和商標蟑螂搶註他的字號。

墜機悲劇發生後，布萊恩的商品又變得很搶手，Nike在官網頁面下架他的商品，賣光之後也沒有補貨，拒絕趁機大撈一筆，外界認為這是Nike對布萊恩表達最後的尊重。上個球季有超過百位現役球員悼念布萊恩，穿著他的Nike球鞋上場比賽。布萊恩第一個代言合約是在1996年與Adidas簽下，2003年也就是湖人3連霸之後他才轉投Nike。

(中時新聞網)