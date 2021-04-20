博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式今日上午在海南博鰲舉行，中國國家主席習近平透過影片方式發表主旨演講，他指出，反對任何形式的新冷戰和意識形態對抗，國與國相處要平等相待，「動輒對他國頤指氣使、干涉內政不得人心」。

習近平致詞首先說「與君遠相知，不道雲海深」，很高興出席博鰲亞洲論壇2021年年會，與大家在「雲端」相聚。

他指出，今年是論壇成立20周年，20年來，亞洲國家深入推動區域經濟一體化，協力促進經濟社會發展，推動亞洲成為全球經濟最具活力和增長潛力的地區。

他表示，亞洲和世界各國攜手應對恐怖主義、印度洋海嘯、國際金融危機、新冠肺炎疫情等傳統安全和非傳統安全威脅，努力維護地區穩定和安全。習近平說，中方倡議，亞洲和世界各國要回應時代呼喚，攜手共克疫情，加強全球治理。

習近平提出「4要」，要平等協商、要開放創新、要同舟共濟以及要堅守正義。

其中在「要同舟共濟」，習近平說，「戰疫」仍在進行，要加強疫苗研發、生產、分配國際合作，提高疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，讓各國人民真正用得上、用得起，此外也要堅持綠色發展理念，共同推進應對氣候變化國際合作，加大落實應對氣候變化《巴黎協定》。

至於「要堅守正義」，習近平指出，經歷了疫情洗禮，各國人民更加清晰地認識到，要摒棄冷戰思維和零和博弈，反對任何形式的「新冷戰」和意識形態對抗。

他說，「國與國相處，要把平等相待、互尊互信挺在前面，動輒對他國頤指氣使、干涉內政不得人心」。

習近平同時宣布，中方將在疫情得到控制後即舉辦第二屆亞洲文明對話大會。

(旺報 )