有鑒於工廠、倉庫場所防火管理人反應熱烈，桃園市政府消防局第三大隊20日再度加開蘆竹區防火管理座談暨防災宣導，提醒場所防火管理人落實日常火源管理以及各式編組作為的重要性以提高災時初期滅火、災時通報、人員避難引導等應變作為。

第三大隊大隊長殷明坤表示，透過以往重大之災害案例分析提醒各廠家注意平時的用火、用電安全，了解並找出場所本身可能發生的危害因子並及早加以改善，以強化場所應變能力，希望藉由此次座談會再次提醒工廠業者正確防災觀念需要不斷更新。

同時，場所平時即要有危機意識，多認識平時工作之環境或消防設施及逃生避難設備，並透過加強自主防火管理，由場所本身自衛消防編組能力來去實現，俾利災害發生時，能發揮即時自救能力，以確保場所人員生命財產安全。

過程中，場所業者踴躍發問、參與度極高，紛紛深刻感受到座談會之重要性，潛移默化提高防災意識，唯有落實防火管理，加強場所自衛消防編組訓練，才能永保安康。

(中時 )