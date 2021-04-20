太平洋島國萬那杜（Vanuatu）日前在岸邊發現一具男性浮屍，最終驗出屍體帶有新冠病毒，當局緊急封鎖中部主要島嶼埃法特島（Efate），禁止民眾出島，此外全島防疫也大升級，部份學校為此停課，各地區也緊急增設洗手裝置。

綜合紐西蘭國家廣播電台（RNZ）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，一艘掛著英國國旗的油輪11日準備駛離萬那杜首都維拉港（Port Vila）、準備前往索羅門群島時，發現一名船員失蹤，萬那杜官方於是下令船隻調頭，開始尋找失蹤船員下落，同一天在距離維拉港主要碼頭約10分鐘車程的Pango沙灘發現這名菲律賓籍的失蹤船員遺體。

萬那杜官方隨後扣留油輪，調查菲律賓船員的死因，後續更證實，男子身上檢測出新冠病毒。

男性浮屍檢測出新冠病毒讓萬那杜官方立即繃緊神經，昨（19）日緊急宣布封鎖埃法特島3天，禁止民眾出島。

萬那杜總理羅曼（Bob Loughman）表示，禁止民眾出島期間，政府也會追蹤相關人員的接觸史，目前已有16人強制隔離，多數是11日當天到海邊處理遺體的警察。不過根據畫面，當天到場處理遺體的警察似乎都沒有戴上口罩。

萬那杜衛生當局仍強調，這起事件造成的社區傳染風險很低，但同時也呼籲民眾自行前往醫院進行病毒檢測，並且保持社交距離及衛生習慣。

除了封島，埃法特島全員大動員，緊急升級防疫措施，部份學校為此停課，各地區也緊急加設洗手裝置，公車司機及乘客也被要求戴上口罩，付錢後也要使用乾洗手液清潔手部。

目前這具男性遺體放置在維拉港中央醫院（Port Vila Central Hospital）的太平間。據了解，這間停屍間是萬那杜全國唯一一間停屍間，每天都有人在那裡哀悼亡者。

萬那杜總人口約30萬人，當地疫情控制得當，至今只有3例確診病例，而且全都是境外移入。

反對派領袖雷根瓦努（Ralph Regenvanu）指出，政府在所有港口設置令人欽佩的嚴格入境措施，卻萬萬沒想到一具漂上岸邊的浮屍會帶有新冠病毒。

文章來源：A body with Covid washed ashore. Now this Pacific island nation isn't taking any chances
文章來源：Vanuatu authorities investigate ship after dead crew member's body found
文章來源：Vanuatu's main island halts outward travel after Covid discovery
文章來源：Vanuatu urged to keep up good hygiene

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(中時新聞網)

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