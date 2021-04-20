太平洋島國萬那杜（Vanuatu）日前在岸邊發現一具男性浮屍，最終驗出屍體帶有新冠病毒，當局緊急封鎖中部主要島嶼埃法特島（Efate），禁止民眾出島，此外全島防疫也大升級，部份學校為此停課，各地區也緊急增設洗手裝置。

綜合紐西蘭國家廣播電台（RNZ）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，一艘掛著英國國旗的油輪11日準備駛離萬那杜首都維拉港（Port Vila）、準備前往索羅門群島時，發現一名船員失蹤，萬那杜官方於是下令船隻調頭，開始尋找失蹤船員下落，同一天在距離維拉港主要碼頭約10分鐘車程的Pango沙灘發現這名菲律賓籍的失蹤船員遺體。

萬那杜官方隨後扣留油輪，調查菲律賓船員的死因，後續更證實，男子身上檢測出新冠病毒。

男性浮屍檢測出新冠病毒讓萬那杜官方立即繃緊神經，昨（19）日緊急宣布封鎖埃法特島3天，禁止民眾出島。

#Vanuatu is experiencing mysterious #Covid19 case after the dead body of a deceased #seaman or #fisherman from #Philippines washed ashore has been found Covid19 positive. #UK-flagged ship is detained by Vanuatu for investigations. @DSM_Nordkirche https://t.co/DNQghUqhKl — Oliver Hasenkamp (@OHasenkamp) April 19, 2021

萬那杜總理羅曼（Bob Loughman）表示，禁止民眾出島期間，政府也會追蹤相關人員的接觸史，目前已有16人強制隔離，多數是11日當天到海邊處理遺體的警察。不過根據畫面，當天到場處理遺體的警察似乎都沒有戴上口罩。

萬那杜衛生當局仍強調，這起事件造成的社區傳染風險很低，但同時也呼籲民眾自行前往醫院進行病毒檢測，並且保持社交距離及衛生習慣。

除了封島，埃法特島全員大動員，緊急升級防疫措施，部份學校為此停課，各地區也緊急加設洗手裝置，公車司機及乘客也被要求戴上口罩，付錢後也要使用乾洗手液清潔手部。

目前這具男性遺體放置在維拉港中央醫院（Port Vila Central Hospital）的太平間。據了解，這間停屍間是萬那杜全國唯一一間停屍間，每天都有人在那裡哀悼亡者。

萬那杜總人口約30萬人，當地疫情控制得當，至今只有3例確診病例，而且全都是境外移入。

反對派領袖雷根瓦努（Ralph Regenvanu）指出，政府在所有港口設置令人欽佩的嚴格入境措施，卻萬萬沒想到一具漂上岸邊的浮屍會帶有新冠病毒。

So all outbound travel from Efate island stopped for 3 days to allow contact tracing to be carried out — Ralph Regenvanu (@RRegenvanu) April 18, 2021

(中時新聞網)