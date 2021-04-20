1名50多歲婦人，因長期生活壓力大，易緊張、焦慮，工作忙碌加上3餐不正常，導致胃酸逆流嚴重，不僅夜晚睡不好，白天也時常胃脹不舒服，加上更年期來臨的諸多不適而就醫。經胃鏡檢查發現有賁門鬆弛的問題，西醫原先建議手術治療，但婦人擔心會有後遺症，而轉介中醫治療，在服用中藥調理半年後，胃酸逆流的情況大幅改善，其它症狀也跟著好轉許多。

曾子澄醫師表示，中醫治療胃食道逆流，是根據體質調理，並找出病因源頭，對症下藥，較能全面治療根本。（圖／NOW健康提供）

收治這名婦人的中醫師曾子澄指出，上述婦人的胃食道逆流情況較為棘手，屬於病因複雜的難治類型，即使照了胃鏡，也不見得能找出好的治療方法。現代人壓力大，胃食道逆流患者明顯增加，飲食不規律、暴飲暴食、愛吃宵夜或情緒緊繃等，都會使消化機能變差，降低胃排空的速度，一旦胃酸分泌過多卻停留在胃裡，便會隨著腹壓上升向上擠壓而胃食道逆流。

曾子澄醫師強調，不同嚴重程度的胃食道逆流，其臨床症狀也不同。

一般常見的火燒心、胸口灼熱感和胃酸逆流，已是病情較嚴重的表現；輕微的胃食道逆流則會有慢性咳嗽、喉嚨沙啞、胸悶等症狀，由於較難與胃食道逆流做聯想，因此常被患者輕忽，或誤診為慢性咽喉炎，而看錯科別延誤病情。

曾子澄醫師表示，臨床上遇到許多民眾有胃酸過多、胃食道逆流問題時，通常會先吃胃藥，暫時緩解不適，但需注意的是，胃藥的種類相當多，有針對胃痛、胃悶、胃脹氣、抑制胃酸等不同療效。

許多患者看遍西醫各科別後，發現胃食道逆流仍反覆發作，才會轉介中醫。其實中醫治療胃食道逆流，是根據體質調理，並找出病因源頭，對症下藥，較能全面治療根本。

從中醫角度來看胃食道逆流，主要是「飲食不節」和「肝氣鬱結」所致。「飲食不節」是指長期飲食不正常，導致消化功能不好，形成中醫所說的「脾胃氣虛」，臨床上會給予益氣補中、健脾胃的中藥。

至於「肝氣鬱結」則是情緒影響肝氣，是指長期過度緊張、心情焦慮、壓力過大，影響自律神經系統，不完全只是腸胃問題，此時會酌加疏肝解鬱的中藥，對於放鬆心情頗有助益。

曾子澄醫師舉例，黃連、半夏、牡蠣、乾薑、海螵蛸及白芨等，都是治療胃食道逆流常見的中藥材。配合放鬆心情和改善飲食習慣，病情輕微者約1到2周即可見效，嚴重者約半年至1年，大部分患者平均治療1至3個月，症狀便有顯著改善。

曾子澄醫師提醒，除了配合醫囑、按時服藥之外，平時盡量3餐正常，湯與飯分開吃，不要將飯泡在湯裡，會影響消化功能；吃飯7至8分飽即可，不暴飲暴食，不吃宵夜。腸胃虛寒較弱者，避免吃冰涼食物，飲食以少量多餐為原則，若知道哪些食物會引起自己胃食道逆流，應避開不吃，如此，根治胃食道逆流也不再遙不可及。

(中時新聞網)