台中市政府警察局第四分局聯合「臺中市觀光文創關懷協會」理事長林秀鳳等人，於日前舉辦的社區老人福利宣導活動，由交通組警務員陳玉梅、偵查隊偵查佐林佩君、南屯派出所副所長周明勳及員警們對於與會的銀髮族爺爺奶奶們特別「客製化」辦理專屬高齡者的犯罪預防及交通安全宣導活動，以加強其防範犯罪意識及建立基本交安觀念。

陳玉梅指出，高齡長者們身體機能衰退，在行動上較為不方便，加上經常在光線較差的早晨、黃昏外出活動，如果穿著深色衣物等，更不容易被注意到。因此特別在活動中叮嚀年長者於清晨、傍晚外出散步時，應著反光效果較佳之淺色衣物，以保障自身出入的安全。

警方表示，針對老年人較易發生的「假冒公務人員詐騙」、「假綁架詐騙」及現今流行之「假投資詐騙」等手法，受騙對象多為老年人，且詐騙金額龐大，因此周明勳特地在會議中，以詼諧的語調及淺顯易懂的案例分享，讓在座的老人家們能更了解如何防止遭歹徒詐騙。偵查隊更透過發送由分局製作的「社區治安簡訊」宣導文宣來強化與會者的防詐印象，以減少銀髮族被害機會。

台中市政府警察局第四分局，聯合「臺中市觀光文創關懷協會」理事長林秀鳳等人，舉辦社區老人福利宣導活動。（警方提供／陳世宗台中傳真）

南屯派出所長江松泳說，政府不斷透過大眾傳播宣導防詐騙資訊，但詐騙案件仍層出不窮，尤其是高齡者受害比例持續增加，顯示老年族群防詐騙知識有待加強，未來警方仍會持續推動銀髮族的犯罪預防宣導，期能降低老年人口被害機會。

(中時 )