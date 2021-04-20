美國威斯康辛州政府於美國時間19日宣布，州長艾佛斯（Tony Evers）已與鴻海(2317)達成投資新協議，威州經濟發展公司（WEDC）今（20）日將審查批准。新協議細節並未揭露，惟外媒指稱因縮減投資規模，鴻海獲得的稅務減免優惠將因此大減。

鴻海股價3月23日觸及134.5元的近10年7個月高點後拉回，近期於119～124元區間高檔盤整，今（20）日持平開出後微幅震盪，小幅上漲0.41％至122元，早盤持穩平盤之上。三大法人近期偏空操作，上周合計賣超2萬7030張，昨日續賣超7943張。

艾佛斯表示，先前一再強調，身為州長的職責，是找到對威州納稅人可行的協議，同時提供鴻海所需支援，使鴻海在威州的投資計畫能夠成功。非常感謝鴻海及WEDC所有提供協助的人員，持續致力敲定合宜的新方案，期待WEDC能批准新投資協議。

鴻海副董事長李傑則表示，為因應不可預見的經濟狀況，鴻海與威州政府展開協商，希望降低威州納稅人的負擔，藉此換取追求符合市場需求的彈性，對於此項投資案能敲定新解決方案表示感激。

鴻海2017年與時任威州州長華克（Scott Walker）敲定投資計畫，當時規畫於當地投資興建價值達百億美元的10.5代大型製造廠、最多將聘僱1.3萬人，並因此獲得近40億美元的稅務減免優惠，惟投資計畫及規模隨後不斷變更，迄今未達當初目標。

而鴻海在威州廠區興建中的智慧製造中心及高效能數據中心，日前宣布將由集團旗下FII工業富聯斥資7762.9萬美元買下，以擴充美國當地製造能力，因應伺服器客戶強勁需求。外媒引述知情人士報導，指稱新協議使鴻海獲得的稅務減免縮水至1000多萬美元。

(時報資訊)